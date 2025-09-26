Глава республики Айсен Николаев отметил, что система не станет основной мерой поддержки кинопроизводителей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии намерены запустить в регионе систему рибейтов - возврата части затрат на кинопроизводство. Об этом ТАСС сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Мы планируем запустить в Якутии систему рибейтов для кинопроизводителей. Причем сделать это даже раньше, чем введем в эксплуатацию наш будущий кинопавильон. Для нас важно, чтобы рибейты стали дополнительным инструментом поддержки - они помогут привлечь в республику новые проекты, расширить возможности наших кинематографистов и укрепить позиции Якутии как одного из центров российского кино", - сказал он.

Николаев отметил, что система рибейтов не станет основной мерой поддержки кинопроизводителей.

Глава республики добавил, что кинематографисты из Якутии за шесть лет получили более 280 наград на международных и российских фестивалях. Кроме того, сейчас якутское кино стало узнаваемым брендом.

В республике в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией "Экстра синема". Технология обеспечивает просмотр новинок кино в цифровом качестве с минимальными затратами - менее 1 млн рублей на оборудование одного кинозала, при этом лицензионный контент имеет защиту от несанкционированного доступа.