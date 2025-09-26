Эти средства также могут пойти на оплату поездки в другую страну с целью лечения, считает член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Средства материнского капитала нужно разрешить использовать на лечение тяжелобольных детей. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

Депутат отметил, что материнский капитал на медицинские цели можно использовать только в случае инвалидности ребенка, тогда как в других случаях средства на лечение детей зачастую собираются через благотворительные фонды.

"Мы с вами знаем, что ситуации бывают разные, поэтому я считаю, что можно было бы предоставить возможность тратить средства маткапитала на лечение каких-то тяжелых, серьезных заболеваний", - сказал Марченко.

По словам парламентария, стоит в том числе разрешить использование средств материнского капитала на поездку с целью лечения в другую страну.

"Например, если у нас вылечить не могут и нужно везти за границу. Оплатить эти расходы по самой поездке, по лечению. Мне кажется, что это было бы правильно", - сообщил депутат. По его словам, перечень конкретных заболеваний, для которых можно предусмотреть такую возможность, нужно обсуждать с экспертами.