В Московском регионе минувшей ночью отмечались слабые заморозки

Столбики термометров опустились до минус 0,2 градуса в Волоколамске и Клину, в районе Новоиерусалимской воздух остывал до минус 0,1 градуса

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Слабые заморозки отмечались прошедшей ночью сразу в трех районах Московской области. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Минувшей ночью столбики термометров опустились до минус 0,2 градуса в Волоколамске и Клину, в районе Новоиерусалимской воздух остывал до минус 0,1 градуса", - сказал собеседник агентства. Ноль градусов зафиксировала метеостанция в поселке Подмосковная, а вот на неофициальном "полюсе холода" столичного региона - в поселке Черусти, что на восточных рубежах области - ночью было плюс 3,5 градуса. Кстати, именно там по итогам минувших суток было теплее всего в дневные часы - воздух прогревался до плюс 12 градусов.

Что же касается Москвы, то на главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, ночью было плюс 2,9 градуса выше нуля. В центре же мегаполиса, в частности, в районе гостиницы "Балчуг", столбики термометров показывали плюс 5,2 градуса.

В течение дня, согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в столице ожидается переменная облачность без осадков, а воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - до плюс 15 градусов, ветер при этом ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС поясняли, что значения среднесуточной температуры в завершающую сентябрь пятидневку окажутся немного ниже климатической нормы. "Атмосферное давление в столичном регионе продолжит расти из-за влияния обширного антициклона, движущегося с запада, в выходные не обойдется без небольших дождей, которые антициклон будет оттеснять на юг, в свою очередь освобождая себе место на севере", - отмечал собеседник агентства. По его словам, заток холодного воздух "будет происходить по его восточной и южной периферии с ветрами северной четверти".