Московские врачи рассказали, чем не стоит лечить ОРВИ

Среди неэффективных методов лидируют закапывание чеснока, антибиотики без назначения врача и алкоголь

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самовольный прием антибиотиков, алкоголя, а также укутывание и закапывание чеснока в нос являются самыми бесполезными и опасными способами лечения ОРВИ. Об этом сообщил в пятницу ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Если говорить про самые распространенные мифы о лечении ОРВИ, то первое место занимает самовольный прием антибиотиков. Этот способ не только бесполезный, но еще и опасный, потому что бесконтрольный прием этих препаратов может вызывать ряд побочных эффектов, таких как расстройство пищеварения и аллергические реакции. Кроме того, антибиотики убивают не только патогенные, но и полезные бактерии, в результате чего разрушается микрофлора кишечника, иммунитет ослабляется и организм, наоборот, становится более восприимчив к вирусам", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, прием антибиотиков без назначения врача способствует тому, что бактерии становятся устойчивыми к приему таких лекарств.

Употребление алкоголя для того, чтобы согреться и "убить" вирусы - еще один неэффективный способ лечения, который дает дополнительную нагрузку на и без того ослабленный организм, обезвоживая и усиливая интоксикацию. "Все это приводит к снижению иммунитета, а значит не помогает в борьбе с простудой, а напротив делает только хуже", - добавил Тяжельников.

Еще один распространенный способ "лечения" - укутывание в несколько теплых одеял для того, чтобы заболевший "пропотел". Укутываясь в одеяла, человек создает для организма препятствия в теплоотдаче, что не только не снизит температуру, а может привести к ее росту, а также дает дополнительную нагрузку на сердце и усилит слабость и недомогание.

"Употребление лука, чеснока и перца, чтобы не заболеть или, что еще хуже - закапывание сока лука в нос для лечения насморка, также не являются эффективными народными средствами при ОРВИ", - добавил Тяжельников.

Эти продукты в своем составе имеют специальные вещества - фитонициды, которые подавляют размножение вирусов, но для того, чтобы от них была антивирусная защита, необходимо будет съесть "невообразимые порции лука, чеснока и перца". Кроме того, закапывание сока лука в нос может привести к таким последствиям как ожог, раздражение слизистой и отек.

Бесполезным способом вылечить ОРВИ врач назвал также ингаляции над паром или горячим картофелем. "Вирусам они не вредят вирусам, а вот ожог дыхательных путей при таком способе борьбы с простудой - осложнение довольно частое", - отметил собеседник агентства.

Обратиться к врачу

Он подчеркнул, что в случае болезни не стоит заниматься самолечением, необходимо обратиться к дежурному врачу в поликлинику, который при необходимости назначит противовирусные препараты и симптоматические средства, среди которых жаропонижающие при температуре, секретолики и муколитики при кашле, а также сосудосуживающие капли и спреи с морской водой при насморке. Соблюдение питьевого режима для предотвращения обезвоживания, употребление овощей и фруктов - еще один важный этап для выздоровления. Важно проветривать помещение, не создавая сквозняк. Тщательное мытье рук и лица - также необходимая мера для предупреждения распространения инфекции как для самого больного, так и для окружающих.

"И самое важное, что можно сделать для профилактики - своевременно пройти вакцинацию от гриппа, который является одной из форм ОРВИ, но гораздо чаще приводит к осложнениям, чем другие классические "простуды". Вакцины безопасны, помогают организму выработать защитные антитела к вирусу, предотвращая развитие заболевания или снижая его тяжесть", - заключил Тяжельников.

Ранее столичный Роспотребнадзор сообщил, что в Москве продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. При этом эпидемиологическая ситуация остается стабильной.