МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 15 по 21 сентября, составляет 79,5%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% участников опроса (плюс 0,1 п.п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,4 п.п. и составляет 76,3%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 50% опрошенных (минус 0,3 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,9 % респондентов (плюс 0,9 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,6% опрошенных (плюс 1,6 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,9% (без изменений), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31% (плюс 2,6 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,7% (плюс 1,6 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,8% (плюс 1,4 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 34,8% (плюс 1,8 п.п.), КПРФ - 9,4% (минус 0,8 п.п.), ЛДПР - 10,9% (плюс 0,4 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,2% (плюс 0,1 п.п.), "Новых людей" - 8% (минус 0,3 п.п.).