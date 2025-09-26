Предварительно, ущерб от пожара составил 300 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Ущерб от пожара в Новосибирском зоопарке предварительно составил 300 тыс. рублей. Новые вольеры на месте сгоревших построят к марту-апрелю 2026 года, сообщил ТАСС директор учреждения Андрей Шило.

"Если судить по проектно-сметной документации, ущерб составил порядка 300 тыс. рублей. Новые вольеры будут воздвигнуты к марту-апрелю", - сказал Шило.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание в новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Предварительно, площадь пожара составила 180 квадратных метров. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространения огня по деревьям на еще большую площадь. По уточненной информации, 24 обитателя зоопарка были спасены, 5 животных погибли.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило - один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.