На Гаити зарегистрировали свыше 3,1 тыс. возможных случаев холеры с начала года

Заболевание распространяется "как среди перемещенных лиц, так и в принимающих их общинах", указали в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) зарегистрировала на Гаити в сентябре 30 новых предполагаемых случаев холеры, а их общее число с начала года превысило 3,1 тыс. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Холера распространяется в Гаити "как среди перемещенных лиц, так и в принимающих их общинах", отметило оно. Большинство случаев заболевания приходится на Западный департамент, в том числе "на места проживания перемещенных лиц". Были выявлены два активных очага передачи инфекции: Сен-Рафаэль в Северном департаменте и Сен-Мишель-дель-Атталей в департаменте Артибонит.

Три четверти заболевших прошли лечение в девяти медицинских учреждениях, поддерживаемых ВОЗ, зафиксирован один летальный исход. Гуманитарные партнеры, включая ПАОЗ, выполняющую функции регионального бюро ВОЗ, и организацию "Врачи без границ", оказывают поддержку Гаити. Тем не менее система здравоохранения страны с трудом справляется с холерой, а также с усиливающейся проблемой недоедания и роста насилия. Доступ населения к чистой воде ограничен, а санитарные условия в местах размещения перемещенных лиц плохие, констатировали в ООН.

Нехватка финансирования "серьезно ограничивает возможности гуманитарных организаций по реагированию в необходимых масштабах". План гуманитарного реагирования в Гаити на 2025 год профинансирован в настоящий момент на 13%. Из необходимых $908 млн получено лишь $118 млн.

"Для спасения жизней срочно необходима дополнительная поддержка", - резюмировали в УКГВ.

Гаити переживает серьезный кризис в области безопасности после убийства там в 2021 году президента Жовенеля Моиза и разрушительного землетрясения. Преступники контролируют большую часть территории страны, в том числе большую часть столицы. В результате разгула бандитизма погибли не менее 8 тыс. человек.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.