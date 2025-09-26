Яровая предложила отнести защиту исторической памяти к соцориентированным НКО

Вице-спикер Госдумы сочла, что включение указанных организаций в перечень социально ориентированных даст новый стимул и возможности к тому, чтобы общественные инициативы максимально поддерживали защиту памяти

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила расширить перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добавив к ним защиту исторической правды и сохранение исторической памяти.

"На законодательном уровне 20 направлений деятельности социально ориентированных НКО обладают максимальной поддержкой государства. Предлагаю расширить перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций наиважнейшим направлением деятельности "защита исторической правды и сохранение исторической памяти", - сказала Яровая на пленарном заседании Всероссийского форума поддержки гражданских инициатив.

По ее словам, защита исторической памяти является важнейшим для обеспечения национальной безопасности России конституционным положением. "В конституции нашей страны появилась важная позиция, связанная с защитой исторической памяти, потому что только благодарная память и понимание ответственности за нашу страну дает нам силы к устремлению в будущее", - отметила вице-спикер Госдумы.

Яровая считает, что включение указанных НКО в перечень социально ориентированных даст новый стимул и новые возможности к тому, чтобы защита исторической памяти была максимально поддержана общественными инициативами.