Мероприятие прошло с 21 по 25 сентября

ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 26 сентября. /ТАСС/. 100 экспертов из 15 стран мира посетили XII Международный межрелигиозный молодежный форум, который с 21 по 25 сентября прошел в Республике Дагестан. Об этом сообщил министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Темирлан Абуталимов в студии ТАСС в рамках Молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"Это уже 12-й межрелигиозный молодежный форум, который проводит Министерство национальной политики. Он прошел очень обширно - 100 экспертов из разных стран мира приехали, в том числе из Грузии, Сербии. Было очень много интересных встреч, и молодежь с интересом слушала, потому что межконфессиональное единство - это очень важный инструмент восприятия именно для молодежи. Необходимо, чтобы они знали, что мы единый народ, несмотря ни на религию, ни на нацию. <…> Порядка 15 стран были представлены на форуме", - сообщил Абуталимов.

По его словам, в следующем году форум намерены расширить. "Мы его проводим ежегодно, в следующем году более обширно проведем и больше представителей пригласим на этот форум. У нас в республике, как таковых, межконфессиональных противоречий нет, но в последнее время появились внутриконфессиональные противоречия. Религия ислам - это религия мира и добра, и никаких внутриконфессиональных споров не должно быть. На площадке министерства мы прорабатываем этот вопрос", - добавил спикер.

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.