Погибших обнаружили на территории Можайского городского округа в ходе проведения очередной поисковой экспедиции весной 2025 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Церемония захоронения останков 44 советских воинов, погибших при обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны, прошла в Московской области. Имена всех погибших героев удалось установить, сообщили в Минобороны РФ.

"Министерством обороны Российской Федерации совместно с Министерством информации и молодежной политики Московской области проведена торжественно-траурная церемония захоронения останков 44 советских воинов, погибших при обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла на территории воинского захоронения в с. Поречье Московской области", - говорится в сообщении.

Останки бойцов были обнаружены на территории Можайского городского округа Московской области в ходе проведения очередной поисковой экспедиции весной этого года на месте, где располагался "Полевой подвижный госпиталь 49" - воинская часть 8-го кавалерийского корпуса находилась в составе действующей армии с 30 марта по 20 апреля 1942 года.

В ведомстве отметили, что благодаря совместной работе с поисковыми организациями останки героев будут перезахоронены с отданием воинских почестей рядом со своими боевыми товарищами. Имена всех 44 героев удалось установить при помощи информационной системы Минобороны России "Память народа", созданной на основе архивных документов.

"Это уникальная экспедиция с уникальным результатом. Всего в России за год поднимают порядка 20 тыс. останков бойцов, по учету Министерства обороны РФ, из них не более 500 удается установить, здесь вам повезло, настоящее поисковое везение, все бойцы установлены", - сказал заместитель директора департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Также в мероприятии приняли участие представители военно-патриотического движения "Юнармия", органов государственной власти, общественных объединений, а также поисковые отряды Московской области. В дальнейшем представители поисковых отрядов передадут родственникам красноармейцев посмертные медальоны и личные вещи бойцов РККА, найденные в ходе поисковых экспедиций.