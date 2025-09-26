Матвиенко: Великий Новгород может принимать мировые саммиты

Для новгородцев форум "Историко-культурное наследие России"- памятное событие, поскольку является всероссийским признанием значимости величия Великого Новгорода, сообщила председатель Совета Федерации

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России", сообщила о качественной подготовке Великого Новгорода к мероприятию, отметив, что город может теперь принимать и мировые саммиты.

"С каждым разом наш форум берет новую и новую планку, и хочу вас поблагодарить, Александр Валентинович (Дронов - врио губернатора Новгородской области - прим. ТАСС), за то, что все было организовано на высочайшем - это не просто дань уважения - на самом высоком организационном, содержательном, культурном уровне. Вы можете принимать после нас саммит любого, даже мирового уровня. Тренировку прошли. Спасибо", - сказала она.

Матвиенко также отметила, что для новгородцев этот форум - памятное событие, поскольку является всероссийским признанием значимости величия Великого Новгорода.