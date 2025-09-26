По мнению министра по национальной политике и делам религий республики Темирлана Абуталимова, подобные мероприятия важны для патриотического воспитания молодежи

ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 26 сентября. /ТАСС/. Республику Дагестан посетиили 19 Героев России в рамках всероссийской патриотической акции "Вахта Героев Отечества". Трое из них также провели встречи на молодежном образовательном форуме "Каспий-2025", об этом сообщил министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Темирлан Абуталимов в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"Данный форум ["Каспий-2025"] совпал с проектом, который проводит министерство "Вахта Героев Отечества". Со всей страны приехало 19 Героев России разных поколений. На данный форум ["Каспий-2025"] я привел трех героев, которые получили это звание в зоне проведения специальной военной операции. Они ближе к молодежи, про СВО могут более подробно рассказать. Сейчас диалог прошел в такой приятной обстановке, ребята задавали интересные вопросы, и наши гости рассказали про свои подвиги, ценности и дали наставление молодому поколению", - сообщил Абуталимов.

По его словам, подобные мероприятия важны для патриотического воспитания молодежи.

"В первую очередь, это направлено на патриотическое воспитание молодежи, ребята задают интересные вопросы, слушают про подвиги. Часто говорили про межнациональные, межконфессиональные отношения, и что на поле боя не делят людей по нациям и религиям, потому что все как единый механизм работают и выполняют боевую задачу. Герой России из Татарстана Айнур Сафиуллин рассказал про своего боевого друга из Дагестана, как они вместе сражались на поле боя, как он вытаскивал раненых солдат. Для молодежи - это очень большой пример", - добавил спикер.

О форуме

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.