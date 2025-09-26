Им не хватает времени на проведение профилактических бесед, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Массовые отравления суррогатным алкоголем в РФ связаны с отсутствием качественной профилактической работы из-за нехватки участковых уполномоченных. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Случаи отравления суррогатным алкоголем возникают постоянно, в августе от отравления в результате употребления самопальной чачей в Краснодарском крае погибло более 10 человек, сейчас уже новый случай в Ленинградской области. Уже известно, что и там, и там были задержаны местные жители, а это результат отсутствия качественной профилактической работы в результате нехватки сотрудников органов внутренних дел "на земле". В органах МВД кадровый дефицит участковых уполномоченных, сотрудников ППС", - сказал Машаров.

Он отметил, что участковые сейчас завалены бумажной работой, им не хватает времени на проведение профилактических бесед, сбор информации, выявление подобных подпольных предпринимателей. "Надо срочно увеличивать финансирование МВД для решения одной из ключевых задач правоохранителей - не только пресечение, а предупреждение преступлений. И упрощение внутриведомственной работы в МВД с точки зрения оформления документов и увеличения количества участковых уполномоченных, патрульно-постовой службы", - считает Машаров.