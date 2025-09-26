По мнению депутата Народного собрания республики Марата Алиярова, такая локация станет точкой притяжения

ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 26 сентября. /ТАСС/. Центр для проведения круглогодичных молодежных форумов и других культурных мероприятий намерены открыть в Республике Дагестан. Об этом сообщил депутат Народного собрания Республики Дагестан Марат Алияров в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"На такой локации будем проводить не только образовательные, но и культурные мероприятия, площадки, которыми могут воспользоваться различные министерства, для проведения различных конференций, социальных, образовательных, спортивных проектов, то есть он станет точкой притяжения. <…> Я думаю, что это будет строительство нового объекта, потому что мы его должны реализовать с учетом всех современных реалий, чтобы это было интересное место, потому что мир меняется и локация должна иметь современный стиль и идти в ногу со временем. <…> Мы будем выходить с этой инициативой, чтобы проект реализовался в ближайшие годы", - сообщил Алияров.

По его словам, молодежный образовательный форум "Каспий" также планируют сделать круглогодичным. "Сегодня есть идея сделать его [молодежный образовательный форум "Каспий"] круглогодичным. Как депутат Народного собрания Республики Дагестан я буду выходить с инициативой, чтобы найти локацию и сделать этот форум круглогодичным. Каждый год количество молодых ребят, которые принимают здесь участие, становится все больше, поэтому открытие такого центра актуально и будет иметь стратегическую цель не только для нашего региона, но и для всей страны", - добавил спикер.

О форуме

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.