Министр культуры заявила, что кинорежиссер с большим уважением относился к профессии и зрителям

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кинорежиссер и телерадиоведущий Тигран Кеосаян был талантливым мастером, чьи работы стали частью культурного пространства России. Об этом написала Министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале.

В пятницу главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа, российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Ранее сообщалось, что он пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме в связи с проблемами с сердцем.

"Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям. Несомненно, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства нашей страны", - написала она, отметив, что его фильмы отличались особым авторским почерком.

Министр назвала ярким и многогранным творчество Кеосаяна. "Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории", - заключила Любимова. Она также выразила свои соболезнования всем, кто знал ведущего.

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств. Среди его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на российском телевидении.