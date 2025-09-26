В Подмосковье за пять лет заболеваемость бешенством у животных снизилась на 89%

С начала 2025 года специалисты госветслужбы региона вакцинировали 233, 7 тыс. собак и 160,4 тыс. кошек

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Системная профилактика заболеваемости бешенством среди животных позволила за пять лет снизить количество случаев заражения почти на 90%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"За последние пять лет благодаря системной профилактике заболеваемость бешенством среди животных снизилась на 89%. Если в 2020 году в регионе было выявлено 67 случаев, то в 2025 - 18. Вакцинация - ключевая мера защиты здоровья питомцев и людей", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что с начала текущего года специалисты госветслужбы региона вакцинировали 233, 7 тыс. собак и 160,4 тыс. кошек.

Отмечается, что бесплатно привить питомца можно в подразделениях государственной ветеринарной службы Московской области. Ветеринарные специалисты рекомендуют проводить ежегодную вакцинацию против бешенства, начиная с трехмесячного возраста.

Кроме того, для контроля распространения бешенства диких плотоядных животных ежегодно проводится раскладка оральной вакцины в лесах Подмосковья, в том числе с помощью средств малой авиации.