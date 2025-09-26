Для этого необходимо оформить в кассе или билетном автомате специальный билет с нулевой стоимостью

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Участники первого Московского детского велофестиваля смогут бесплатно перевезти свой двухколесный транспорт в электричках Москвы 27 и 28 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В оба фестивальных дня пассажиры смогут бесплатно перевезти велосипед с 09:00 до 21:00. Для этого необходимо оформить в кассе или билетном автомате специальный билет с нулевой стоимостью", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль пройдет в сквере на Цветном бульваре. Участниками станут семьи с детьми от 4 до 16 лет. В зависимости от возраста участников ждут заезды на дистанциях от 700 м до 5,6 км.

26 сентября бесплатный провоз велосипедов в поездах ЦППК доступен на пригородных маршрутах с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00, а на МЦД - круглосуточно.