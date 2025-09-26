Глава Росмолодежи не считает блогерство самостоятельной профессией

Самые успешные блогеры - это те, кто обладает компетенциями в определенной сфере, добавил Григорий Гуров

ИЗБЕРБАШ, 26 сентября. /ТАСС/. Самые успешные блогеры - это те, кто обладает компетенциями в определенной сфере и делится своими знаниями с людьми. Само блогерство вряд ли можно считать отдельной профессией, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров в интервью в студии ТАСС на молодежном образовательном форуме "Каспий-2025".

"Я могу сказать точно, что самые успешные блогеры, которых мы знаем, с кем мы работаем, общаемся, - это люди, у которых есть своя профессия. Они могут с помощью своих навыков работы в информационном пространстве рассказать о себе, рассказать о своей деятельности. Поэтому я слабо представляю, что "блогер" может быть профессией, если это просто профессия ради профессии", - сказал он.

Аудитория, как правило, разделяет интересы блогера, за которым она следит, добавил Гуров. А Росмолодежь создает и помогает расширять образовательные программы для людей, которым нужны именно навыки работы в информационном пространстве. Так, в Калининградской области по поручению президента построен большой образовательный центр "Шум".

В 2025 году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.