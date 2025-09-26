При высадке сада школы получают средства на посадку, капельный полив и оборудование участка

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. "Школьные сады" с плодовыми деревьями высадили в 38 образовательных учреждениях в 23 территориях Ставрополья. В 2025 году в регионе начала действовать профильная краевая программа, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в телеграм-канале.

"В станице Барсуковской Кочубеевского округа школьники и учителя вместе высадили 480 молодых яблонь. Это часть большой краевой программы "Школьный сад", которую мы запустили в этом году. <…> Она охватывает 38 школ в 23 территориях края. И мы работаем над ее расширением. В перспективе планируем высадить десятки тысяч плодовых деревьев в садах суперинтенсивного типа", - написал он.

Во время ежегодного послания в 2024 году глава Ставрополья озвучил идею возрождения в школах края традиции трудового воспитания, которая ранее существовала в регионе. При высадке сада школы получают средства на посадку, капельный полив и оборудование участка. В образовательных учреждениях используют саженцы, выращенные на Ставрополье.

"Обязательно помогаем с профессиональным сопровождением. Ставрополье возрождает традиции, которые помогают нашим детям лучше узнавать и понимать родную землю, учат заботиться о ней и созидать", - отметил Владимиров.