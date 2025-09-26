В 13-м Московском мотофестивале 27 сентября примут участие 26 мотоклубов

Начало мотосезона в этом году отметили 26 апреля

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. XIII Московский мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона в столице в субботу, 27 сентября, посетят 26 мотоклубов, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В эту субботу на Воробьевых горах проведем 13-й Московский мотофестиваль в честь завершения мотосезона. Во главе колонны, которая проедет по Садовому кольцу, выйдут на старт 26 мотоклубов столицы", - сказал собеседник агентства.

Мотоклубы, которые принимали участие в жеребьевке, выстроятся в соответствии со своим номером. Остальные участники займут места по мере прибытия на площадку. Колонна из тысяч мотоциклистов стартует в 12:00 со смотровой площадки на Воробьевых горах и проследует по внешней стороне Садового кольца, а затем присоединится к гостям фестиваля.

Начало мотосезона в этом году отметили 26 апреля. Фестиваль на Воробьевых горах посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей праздника провели программу с концертом известных исполнителей, мастер-классами и шоу.

Колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу. Впервые в истории в заезде участвовала ретротехника из музея "Моторы войны". Сотрудники Центрального музея Вооруженных сил России, в котором хранится оригинал водруженного на здании рейхстага Знамени Победы, подготовили его копию к весеннему мотофестивалю. Знамя закрепили на мотоцикле одного из участников заезда по Садовому кольцу. Всего в тот день в колонне проехали более 10 тыс. мотоциклистов.