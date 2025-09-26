Участник "Времени героев" получил должность в Ростехе

Геннадий Новиков стал помощником управляющего директора по развитию беспилотных авиационных систем корпорации

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Геннадий Новиков стал помощником управляющего директора по развитию беспилотных авиационных систем корпорации "Ростех". Об этом сообщили в программе "Время героев".

Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, ставший наставником героя, подчеркнул, что рад тому, что в команду Ростеха приходят специалисты, обладающие ценным практическим опытом. "Без сомнения, эти компетенции будут востребованы при решении актуальных задач, стоящих перед промышленностью в сфере беспилотных технологий. Именно в условиях боевого применения особенно ясно проявляются сильные и слабые стороны современных БПЛА, а также систем борьбы с ними. Впереди большая работа, направленная на укрепление национальной безопасности страны и развитие технологического лидерства России, в том числе в области беспилотных систем", - указал Чемезов.

Новиков, чьи слова приводятся в сообщении, рассказал о том, чем будет заниматься в новой должности: "Сегодня мы работаем над укреплением суверенитета нашей Родины в разных отраслях и наша задача - наращивать этот потенциал, продолжая свою работу в интересах страны на гражданской службе. <…> Сложно переоценить вклад беспилотных систем в нашу победу, с командой продолжим развивать это передовое направление". Он также поблагодарил главу Ростеха за доверие и знания, а также программу "Время героев" за новый старт, который она ему дала.

Новиков родился в 1988 году в поселке Светлогорск Красноярского края. За боевые заслуги награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За отвагу". Женат, вместе с супругой воспитывает четырех детей.

Свыше 50 участников программы "Время героев" заняли новые должности. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, избранный глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.