Музей Победы подготовил программу ко Дню воссоединения исторических регионов с Россией

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Праздничная программа, приуроченная ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией, пройдет 30 сентября в Музее Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Участниками мероприятия станут около 400 человек", - сказали организаторы.

О мероприятии

В программу вошел спектакль "Наша молодая гвардия" (режиссер Ольга Курилова) в исполнении артистов Луганского народного студенческого театра "25 кадр". Постановку покажут в кино-концертном зале "Жуков". Коллектив ранее стал обладателем Гран-при фестиваля "Театр Победы" в номинации "За вклад в развитие военно-патриотической темы в искусстве".

"Этот спектакль - мост памяти, соединяющий поколения и эпохи, это символ духовного величия нашего народа. Сюжет постановки не просто воссоздает события 1943 года, он проводит глубокую параллель с трагическими событиями на Донбассе, начавшимися в 2014 году", - сказали организаторы.

В финале мероприятия артисты театра "На Поклонке", студенческого театра "25 кадр" вместе со зрителями исполнят песню "Плечом к плечу" из проекта Музея Победы "Главные детские песни". Одновременно на экране зала будет показан клип-флешмоб с участием исполнителей из разных регионов страны.

Среди почетных гостей праздника - заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, начальник Главного управления Минюста России по Москве Кирилл Балашов, а также представители Совета Федерации.

Спектакль начнется в 16:00 мск. Присоединиться к мероприятию можно бесплатно по предварительной регистрации.

