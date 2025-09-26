В частности, для предотвращения подобных случаев ведется законопроектная работа, сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС /. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил письмо главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, в котором он просит представить информацию об источниках утечки метанола в связи с информацией об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, а также о предложениях по дальнейшему законодательному совершенствованию противодействия обороту незаконной алкогольной продукции. Об этом Топилин сообщил ТАСС.

"26 сентября 2025 года из средств массовой информации комитету Госдумы по экономической политике стало известно о случаях массового отравления (вплоть до летального исхода) суррогатной спиртосодержащей продукцией (предположительно с содержанием метилового спирта) жителей в Сланцевском районе Ленинградской области. Для предотвращения подобных случаев, а также в целях совершенствования нормативно-правового регулирования производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей комитетом ведется активная законопроектная работа", - говорится в документе.

Так, депутатами Госдумы, входящими в состав Комитета были разработаны и приняты поправки в УК РФ в части установления уголовной ответственности за незаконный оборот метилового спирта (метанола), а также поправки в закон "О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей" и в закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части требований к организациям, осуществляющим оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, напоминает Топилин.

"Вместе с тем анализ правоприменительной практики указывает на факты, свидетельствующие о продолжении использования метанола в производстве суррогатной алкогольной продукции. С учетом изложенного комитет просит представить информацию об источниках утечки метанола (для выявления наименее защищенных элементов в товаропроводящей цепи производства и оборота метанола), а также о предложениях по дальнейшему законодательному совершенствованию противодействия обороту незаконной алкогольной продукции", - говорится в письме.