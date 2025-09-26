Ледовый дворец в Кондопоге достроят при федеральной поддержке

В здании оборудуют дорожки для керлинга, 25-метровый бассейн, медико-восстановительный центр, спортивные залы и гостиницу

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 сентября. /ТАСС/. Здание недостроенного ледового дворца в Кондопоге передадут в федеральную собственность, чтобы быстрее завершить создание второй ледовой площадки на территории города. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков договорился по итогам встречи с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, сообщили в региональном правительстве.

"Участники встречи обсудили планы по строительству крупных спортивных объектов в Карелии. В частности, удалось прийти к согласию в вопросе передачи здания недостроенного ледового дворца в Кондопоге в федеральную собственность. Это важное решение поможет быстрее построить вторую ледовую площадку", - сказано в сообщении.

В здании оборудуют дорожки для керлинга, 25-метровый бассейн, медико-восстановительный центр, спортивные залы и гостиницу. Проект планируется включить в госпрограмму финансирования.

Также на встрече обсудили реконструкцию стадиона "Спартак". Уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Реконструкция на первом этапе будет включать демонтажные работы, строительство трибун и контрольно-пропускных пунктов, а также новой котельной, инженерных сетей и благоустройство территории. После планируется построить рядом физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу для спортсменов. Также на встрече шла речь о второй очереди спорткомплекса "Луми". По обоим объектам глава Карелии заручился федеральной поддержкой.

"При строительстве второй очереди "Луми" нам пришлось расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком. Сейчас работы ведем за счет регионального бюджета силами нашей строительной компании АО "Специализированный застройщик " СП №1" - идем в графике. До конца текущего года будут завершены работы по строительству спортивно-хозяйственного корпуса, здания судейской с трибунами на 200 мест, гаража и вспомогательных сооружений", - подчеркнул глава Карелии.

По данным властей региона, в Карелии благодаря четко выстроенной политике в области спорта ежегодно растет количество приверженцев физкультуры: с 52,8% в 2021 году до 59,73% в 2024 году. Спортивная инфраструктура ежегодно пополняется новыми объектами.