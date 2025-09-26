Официальный представитель МИД РФ отметила уникальность и невероятную энергетику доброжелательности режиссера

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна отметив, что много лет знала его как человека слова. Дипломат назвала его добрейшим человеком и вспомнила, что первый выпуск программы Кеосаяна "Международная пилорама" проходил с ее участием.

"Ушел Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам. Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю. Невероятная энергетика доброжелательности. Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная. В этом он был уникален", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.

В пятницу, 26 сентября, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа, российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Ранее он пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме из-за проблемам с сердцем. Кеосаяну было 59 лет.

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств. Среди его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на российском телевидении.