Премьер-министр России заявил, что кинематографические работы Кеосаяна - это всегда искренний и откровенный разговор со зрителем

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким умершего режиссера Тиграна Кеосаяна, в числе которых его супруга главный редактор RT Маргарита Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

"Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни вашего мужа - Тиграна Кеосаяна. Это тяжелая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи", - говорится в телеграмме.

По мнению Мишустина, кинематографические работы Кеосаяна - это всегда искренний и откровенный разговор со зрителем о жизни, дружбе, счастье, надежде, и именно поэтому его работы близки и понятны каждому.

"Он останется в памяти не только как выдающийся актер, режиссер и сценарист, но и как представитель замечательной творческой династии", - продолжил премьер. Он отметил многогранность, жизнерадостность, душевную щедрость Кеосаяна, а также энергию, "которой хватало на всех - семью, друзей, коллег".

"Именно таким он останется в наших сердцах. Мужества, сил, выдержки вам, чтобы пережить эти тяжелые дни", - подытожил премьер.