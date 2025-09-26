В КБР в селе Верхняя Балкария открыли первую модельную библиотеку

Книгохранилище оснастили компьютерами с выходом в интернет, установили специальное оборудование для людей с повышенными потребностями здоровья и комфортные зоны для чтения и общения

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Первая модельная библиотека заработала в селе Верхняя Балкария в Кабардино-Балкарии (КБР). В книгохранилище собрали более двух тыс. новых экземпляров, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Для высокогорной Верхней Балкарии открытие такого объекта было крайне важно, так как это одно из самых отдаленных сел региона. Появился доступ к Национальной электронной библиотеке. Библиотека только открыта, а уже сейчас от учителей и педагогов дошкольного образования есть запрос на проведение здесь литературных вечеров, встреч с писателями и поэтами. Надеемся, что это место станет одним из самых популярных в селе", - рассказала ТАСС руководитель управления культуры Черекского района КБР Фатима Чеченова.

Модельная библиотека заработала в здании дома культуры. Ее оснастили компьютерами с выходом в интернет, установили специальное оборудование для людей с повышенными потребностями здоровья и комфортные зоны для чтения и общения. Проект обошелся в более чем восемь млн рублей.

Помимо своей основной функции библиотека станет местом проведения различных мероприятий, образовательных программ и мастер-классов. Книгохранилище открыто для всех жителей села.

В Черекском районе уже две модельные библиотеки. Первую открыли в райцентре - Кашхатау. Всего же в Кабардино-Балкарии по нацпроекту "Культура" оснастили порядка полутора десятков таких объектов.