Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Глава МИД РФ отметил, что режиссер навсегда вписал свое имя в историю России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна. В письме к супруге режиссера Маргарите Симоньян он подчеркнул, что Кеосаян навсегда вписал свое имя в историю России, обогатил ее культуру.

"Талантливый режиссер кино и театра, харизматичный актер и телеведущий, Тигран Эдмондович навсегда вписал свое имя в историю России, обогатил ее культуру. Особо хотел бы отметить его принципиальную гражданскую позицию, его усилия по всестороннему освещению международной и внешнеполитической повестки", - отметил министр.

Он также напомнил, что многолетняя работа Кеосаяна на благо России получила широкое признание в обществе и по праву отмечена высокими почетными званиями. "С теплотой вспоминаю наше общение. От имени коллектива министерства и от себя лично выражаю искренние соболезнования, прошу принять слова сочувствия и поддержки. Светлую память о Тигране Эдмондовиче будем хранить бережно", - добавил Лавров.

В пятницу, 26 сентября, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа, российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Ранее он пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме из-за проблем с сердцем. Кеосаяну было 59 лет.

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств. Среди его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на российском телевидении.