Специалисты выполнили ремонт силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд и напряжения, провели техническое обслуживание вакуумных и масляных выключателей

ЧЕРКЕССК, 26 сентября. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" завершили ремонт подстанции "Кичи-Балык" в Карачаево-Черкесии (КЧР). Это позволит повысить надежность электроснабжения двух высокогорных сел республики и астрофизической обсерватории МГУ, сообщили журналистам в пресс-службе энергокомпании.

"Энергетики карачаево-черкесского филиала "Россети Северный Кавказ" завершили ремонт подстанции 35/10 кВ "Кичи-Балык" в Малокарачаевском районе. Специалисты выполнили ремонт силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд и напряжения, провели техническое обслуживание вакуумных и масляных выключателей", - говорится в сообщении.

Подстанция обеспечивает электроэнергией Кавказскую горную астрофизическую обсерваторию Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, высокогорные села Кичи-Балык и Хасаут, отметили в пресс-службе.

Кавказская горная обсерватория Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ расположена на горе Шатджатмаз в КЧР на высоте около 2,1 тыс. метров над уровнем моря. Здесь построены астрономические павильоны, жилые и технические корпусы, административное здание и общежитие для студентов. Открытие обсерватории МГУ состоялось в декабре 2014 года, ее основной инструмент - 2,5-метровый оптический телескоп.