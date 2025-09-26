В Раде пожаловались, что на западе Украины слишком много русского языка

Украинский депутат Роман Лозинский рассказал, что в отеле, в который он заселился, компьютер на русском языке, а в истории просмотров YouTube русские видеоролики

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Роман Лозинский жалуется, что в отеле на западе Украины, в который он заселился, компьютер на русском языке, а в истории просмотров YouTube русские видеоролики.

"Русский язык в системных настройках компьютера, <...> русский язык в YouTube на телевизоре в номере, в истории просмотров YouTube обзоры машин, другие видео тоже по большей части на русском", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Депутат рассказал, что удалил русский язык с компьютера и поменял язык в навигаторе у таксиста с русского на украинский. "Удалить то, что в головах тех, кто продолжает смотреть обзоры на русском, не смог. Пока что", - добавил он.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.