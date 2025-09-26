В Нягани школьников 1-х - 8-х классов перевели на дистант из-за ОРВИ

Очный образовательный процесс исключается и в учреждениях дополнительно образования, дворовых клубах и спортивных организациях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября. /ТАСС/. Рост количества случаев острых респираторных вирусных инфекций стал причиной перевода на дистанционную форму обучения школьников с первого по восьмой класс школ городя Нягани Ханты-Мансийского округа - Югры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Ямашев.

"На основании рекомендаций Роспотребнадзора в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой принято решение об изменении формы обучения для воспитанников первого-восьмых классов школ Нягани в период с 27 сентября по 4 октября. Ребята будут учиться с применением дистанционных технологий", - говорится в сообщении.

Ямашев отметил, что очный образовательный процесс исключается и в учреждениях дополнительно образования, дворовых клубах и спортивных организациях, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, отменяются массовые мероприятия.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автномному округу - Югре, за неделю с 15 сентября по 21 сентября зарегистрирован 141 случай ОРВИ на 10 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 56,1%.