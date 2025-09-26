В Светлогорске на Балтике пройдет первый этап конкурса "ТЭФИ-Регион" - 2025

Мероприятие проводится по 18 номинациям

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Мероприятия первого этапа XXIV Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" пройдут в городе-курорте Светлогорск на калининградском побережье Балтийского моря со 2 по 5 октября, сообщили ТАСС в оргкомитете конкурса.

"В Светлогорске со 2 по 5 октября состоятся мероприятия первого этапа XXIV Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" - 2025. В этом году в конкурсе участвует 629 работ из 82-х городов и населенных пунктов России", - рассказали организаторы.

Уточняется, что конкурс проводится по 18 номинациям. В этом году есть две специальные номинации: "Открываем Россию заново!", которая учреждена Академией Российского телевидения и Русским географическим обществом, и "80 лет Победы в Великой Отечественной войне".

"Определились номинации-лидеры по количеству поданных на конкурс работ. Первенствует спецноминация "Открываем Россию заново!", в которой предстоит оценить 92 работы. Немного "отстает" вторая из специальных номинаций - "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", 80 работ. В номинациях "Телевизионный документальный фильм/сериал" и "Репортер" представлено по 53 работы", - отметили в оргкомитете.

Открытие первого этапа XXIV Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" состоится в конференц-зале отеля "Волна". Здесь же для участников и гостей конкурса будет организована обширная образовательная программа: тренинги, семинары, круглые столы, презентации и многое другое.

О конкурсе

Организатор конкурса - Фонд "Академия Российского телевидения". Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Участники конкурса: региональные производители (теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры, объединения и т.п.), региональные телевещатели и редакции программ, имеющие эфирное телевещание, а также вещание посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети интернет.

Цель конкурса - поощрение наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. Победители Всероссийского телевизионного конкурса получают приз ТЭФИ - бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного. Финалисты конкурса награждаются дипломами.

ТАСС - генеральный информационный партнер.