ГРОЗНЫЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. студентов приняли участие в марафоне "Знание. Первые" в Грозном. Мероприятие проходило в регионе впервые и было посвящено 80-летию атомной промышленности России, передает корреспондент ТАСС.

"Наш регион старается принимать участие не только в многочисленных семинарах и мероприятиях, но и в грантовых проектах. Благодаря главе Чеченской Республики <…> в нашем регионе создаются лучшие условия для учебы. Сегодня и в дошкольном, и в школьном, и в среднем профессиональном звене, а также в высших учебных заведениях созданы самые лучшие условия", - отметил в ходе марафона министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев.

Марафон прошел на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова. Лекторами выступили президент академии наук региона Джамбулат Умаров, победитель конкурса "Учитель года России - 2018" Алихан Динаев, журналист Илья Ушенин, научный сотрудник группы "Квантовая оптика" Александр Воробьев, а также олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, актриса озвучивания Татьяна Шитова и певица Согдиана.

Федеральные просветительские марафоны общества "Знание" проводятся с 2021 года. Нынешний марафон посвящен 80-летию атомной промышленности и вошел в программу международного форума World Atomic Week. Марафон впервые вышел за пределы России; к 11 городам РФ добавилась площадка в Абхазии. Мероприятие проводит российское общество "Знание" при поддержке госкорпорации "Росатом".

ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.