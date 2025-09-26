Девушку объявили в розыск

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы избрал заочный арест ЛГБТ-активистке (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) Александре Казанцевой (признана иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд избрал Казанцевой, заочно обвиняемой по ч.2 ст. 330 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное административное правонарушение), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента ее задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказали в суде. Девушка заочно объявлена в розыск.

Минюст признал ее иноагентом в феврале 2023 года. В ведомстве тогда сообщили, что Казанцева постоянно проживает за границей, пропагандирует ЛГБТ-отношения и принимает участие в сборе средств для Украины.

В августе 2024 года суд в Москве оштрафовал Казанцеву на 40 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Казанцева - редактор международного секс-исследовательского проекта OMGYES (Институт Кинси).