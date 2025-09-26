Участников мероприятия ждут развлекательная программа, заезды на разные дистанции и дискотека

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Детский велофестиваль впервые пройдет в Москве в эти выходные. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, участников ждут развлекательная программа, велосипедные заезды на разные дистанции и дискотека.

"В эти выходные мы впервые проведем детский велофестиваль. Чтобы сделать это уникальное событие максимально полезным и интересным, подготовили насыщенную развлекательную программу. Надеемся, что каждый сможет найти занятие по душе и отлично провести время с родными и близкими", - привела пресс-служба слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Для детей в возрасте 4-6 лет будет доступна дистанция до 700 м; 7-9 лет - до 1,4 км; 10-13 лет - до 2,8 км; 14-16 лет - до 5,6 км. Также будут организованы шесть интерактивных зон, в том числе зона Московского цирка Никулина. В течение двух дней на фестивале будут проходить выступления артистов.

В связи с проведением фестиваля в выходные будет закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара. Автомобилисты не смогут проехать на участке от Садового кольца до Петровского бульвара в каждом направлении 27 сентября с 00:01 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00. На участках перекрытий временно будет запрещена парковка.