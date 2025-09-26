Осадков не ожидается, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Октябрь в Москве начнется с холодной и солнечной погоды, температура будет ниже нормы на 2 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первый день октября ночные температуры в Москве могут опускаться до минус 2 градусов, ветер будет холодным и дневные температуры составят около 10 градусов. С четверга по воскресенье прогнозируется однородный режим погоды: высокое давление, температура от 0 до плюс 5 градусов, а днем - от 9 до 14. Называть это повышением не приходится, потому что такая температура на 2 градуса ниже нормы. Но погода без осадков, выглянет солнце. Поэтому конец сентября и начало октября будут сопровождаться холодной, но ясной погодой", - сказал он.

При этом температура днем 27 сентября составит 10-12 градусов, а по области - до 8. Максимальные температуры днем в воскресенье в столичном регионе будут в диапазоне 8-10 градусов, по области - от 6 до 11, что на 3 градуса ниже нормы. В понедельник температура ночью по области будет соответствовать заморозкам: до минус 1, а в Москве прогнозируются нулевые значения. Дневная температура тоже не будет высокой: 8-10 градусов. В ночь на вторник в Москве и Московской области заморозки возможны до минус 3 градусов. Дневные температуры будут в диапазоне от 7 до 12 градусов, что на 3-4 градуса ниже по климату.