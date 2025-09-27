Гармаш передал 300 единиц мебели в школу-интернат в Херсонской области

Народный артист России привез мебель от фонда гуманитарных инициатив "Орион"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Гармаш передал 300 единиц мебели от фонда гуманитарных инициатив "Орион" для генической школы-интерната. В пресс-службе фонда отметили, что это уже вторая поездка артиста в это учебное заведение.

"Народный артист России Сергей Гармаш привез от фонда гуманитарных инициатив "Орион" школьную мебель для воспитанников генической школы-интерната. В новой партии помощи - стеллажи, шкафы и вешалки, столы и стулья, что позволит окончательно укомплектовать школу всем необходимым. Это уже второй визит артиста под эгидой фонда "Орион" в учебное заведение, в котором обучаются дети с заболеваниями верхних дыхательных путей со всей Херсонской области.

Отмечается, что летом Сергей Гармаш привез в геническую школу-интернат первую партию школьной мебели, благодаря которой учебные классы значительно преобразились в преддверии 1 сентября.

"Учебный год мы начали в новом учебном корпусе - отремонтированном, красивом, с новой мебелью. Когда садишься за красивую новую парту в новом учебном корпусе, то и мыслить хочется по-другому. Уже понимаешь, что вести себя нужно соответственно" - рассказала директор ГБОУ ХО "Геническая санаторная школа-интерната Генического района" Нина Зеленская, ее цитирует пресс-служба.

Сам Гармаш, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что с этой партией помощи, практически вся школа будет полностью укомплектована мебелью.

"Орион" - фонд гуманитарных инициатив, деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов России и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.