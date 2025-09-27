Директор "Мисс России" рассказала, какой должна быть победительница конкурса

Она должна быть образованной, харизматичной и уметь себя презентовать, рассказала Анастасия Беляк

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Девушка, которая хочет завоевать титул Мисс Россия, должна быть образованной, харизматичной и уметь себя презентовать. Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор национального конкурса красоты Анастасия Беляк.

"Больше всего, наверное, важна харизма. Наша "Мисс Россия - 2024" Валентина Алексеева говорила, что в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" очень важно представлять себя как харизматичную, яркую девушку. У нас то же самое. Очень важно, как девушка себя несет, как она идет, разговаривает, просто даже заходит в комнату, где сидят члены жюри", - отметила Беляк.

По ее словам, исходя из того, как девушка заходит комнату, где сидят члены жюри, становится сразу ясно, "кто сможет выйти на сцену достойно, а кто немножко потеряется".

"И важно не потеряться, зайти так, чтобы всем было понятно, что ты уже королева. Также важен интеллект, чтобы была возможность поговорить о чем-то с девушкой, чтобы она не говорила глупости, могла четко сформулировать мысль. Поэтому интеллект, эрудиция, хорошее образование - тоже важно. Ну и, наверное, самопрезентация: насколько ты себя несешь, как ты можешь о себе рассказать, как ты можешь зайти, повернуться. Это очень важно", - почеркнула Беляк.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

В этом году конкурс стартовал 15 сентября и продлится до 4 октября. Дирекция получила рекордное количество заявок - число достигло 90 тысяч. За титул будут бороться девушки из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Республики Саха (Якутия), Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2024 году титул Мисс Россия завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".

Полный текст интервью будет опубликован 28 сентября в 10:30 мск.