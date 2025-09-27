Пасечник: 60 медицинских учреждений восстановлено в ЛНР с 2022 года

Было также закуплено более 15 тыс. единиц современного оборудования, сообщил глава республики

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. В муниципалитетах Луганской Народной Республики после вхождения региона в состав России в 2022 году восстановили 60 лечебных учреждений, за это время для них закупили свыше 15 тыс. единиц различного медоборудования. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Обновлено 60 лечебных учреждений, полностью заменен автопарк скорой медицинской помощи, закуплено более 15 тыс. единиц современного оборудования", - сказал он.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.