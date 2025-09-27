В Магаданской области умер ветеран Великой Отечественной войны

Александру Смицкому был 101 год

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Почетный гражданин Магаданской области ветеран Великой Отечественной войны Александр Смицкий умер на 102-м году жизни, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"На 102-м году жизни не стало почетного гражданина Магаданской области, ветерана Великой Отечественной войны Александра Порфирьевича Смицкого", - написал Носов в своем Telegram-канале.

Смицкий ушел на фронт в 17 лет. Прошел боевой путь от Украины до Чехословакии. Был тяжело ранен, вернулся в строй. День Победы встретил в Братиславе.

Более 60 лет жил и работал в Магаданской области. Много времени уделял общению с подрастающим поколением, рассказывая правду о войне.

"От всех колымчан и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье Александра Порфирьевича", - написал Носов.