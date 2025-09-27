В Якутии в День государственности республики дали старт работе 10 новых объектов

Их возвели в рамках национальных и республиканских программ

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в День государственности, 27 сентября, дал старт работе 10 новых объектов в районах республики, сообщил он в своем Telegram-канале. Среди них - образовательные и культурные учреждения, соцобъекты, участки автодорог, газовые сети и экологический проект "Полет стерха".

День государственности ежегодно празднуется в Якутии 27 сентября. В этот день в 1990 году состоялось провозглашение декларации о государственном суверенитете республики.

"В День государственности республики открыли 10 новых объектов. В разных уголках Якутии свои двери распахнули школа в Батагае, детский сад в Амге, библиотека в Бердигестяхе, социально-реабилитационные центры в Мирном и Олекминске. Введены газовые сети в Чурапче и Бердигестяхе, новые участки автомобильных дорог в Кангалассах и Майе. На реализацию этих проектов направлено более 2 млрд рублей", - написал Николаев.

Все они возведены в рамках национальных и республиканских программ. "Каждый объект - это шаг к повышению качества жизни, укреплению социальной инфраструктуры и созданию новых возможностей для жителей", - отметил глава региона.

Кроме того, Николаев дал старт экологическому проекту "Полет стерха" в Томпонском районе. "Это научно-экологическая инициатива, направленная на сохранение популяции редкой священной птицы и изучение ее миграции. Проект объединяет усилия ученых, экологов и местных жителей, имеет значение не только для Якутии, но и для мировой науки о сохранении биоразнообразия, - добавил Николаев. - Открытие таких значимых объектов именно в День государственности стало доброй традицией, символом поступательного развития и уверенности Якутии в будущем. Мы движемся вперед, опираясь на труд и преданность людей, гордясь своей историей и создавая новое будущее для республики и всей России".