Председатель Госдумы поблагодарил их за душевное тепло, чуткость и самоотдачу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Воспитатели помогают детям познавать мир, окружая их заботой и вниманием. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении работникам дошкольного образования с профессиональным праздником, опубликованном на сайте палаты парламента.

"Поздравляю работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником. Окружая детей заботой и вниманием, воспитатели помогают малышам познавать мир, приобретать полезные навыки и раскрывать таланты, учат общаться и дружить. Вносят большой вклад в их развитие", - говорится в поздравлении.

Володин поблагодарил воспитателей и дошкольных педагогов за душевное тепло, чуткость и самоотдачу, а также за "добросовестный, созидательный труд, от которого во многом зависит здоровье и благополучие каждого ребенка".

"Желаю счастья, успехов и всего наилучшего", - заключил председатель Госдумы.

День воспитателя и всех дошкольных работников ежегодно отмечается в России 27 сентября. Он был установлен приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2016 года с целью повышения престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений.