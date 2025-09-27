Важна конкретная персона девушки, отметила Анастасия Беляк

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Национальный конкурс красоты "Мисс Россия" не имеет политической подоплеки. Об этом в интервью ТАСС заявила генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

"На мой взгляд, какие-то политические факторы влияют в меньшей степени, чем личностные. Важна конкретная персона девушки. И прошлый год это хорошо доказал: Валентина вошла в топ-12 на конкурсе "Мисс Вселенная", чего не было 10 лет точно. Последний раз в топ-12 входила Елизавета Голованова в 2012 году. И вот здесь стало ясно, что вообще нет какой-то политической подоплеки, что важна сама девушка. Валентина вышла, и весь зал кричал Russia", - рассказала Беляк.

По ее словам, многие поддерживали и голосовали за Валентину. "И это было настолько эффектно, все подходили, говорили, что "какая классная девушка", и было много поддержки в интернете. Поэтому я не могу сказать, что это как-то принципиально влияет. Если ты подходишь под параметры конкурса, то, наверное, никакой проблемы нет", - отметила Беляк.

В 2025 году конкурс стартовал 15 сентября и продлится до 4 октября. Дирекция получила рекордное количество заявок - число достигло 90 тыс. За титул будут бороться девушки из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Республики Саха (Якутия), Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах. Отборочные туры проходят во всех субъектах РФ. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет включительно ростом от 173 см.

В 2024 году титул Мисс Россия завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".

Полный текст интервью опубликован 28 сентября в 10:30 мск.