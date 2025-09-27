Нилов: введение с октября QR-кодов не отменит обычные пенсионные удостоверения

Председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов заявил, что нужно с уважением относиться к тому, что пожилые люди зачастую "очень аккуратно" относятся к новым технологическим решениям

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские пенсионеры смогут продолжать пользоваться обычными пенсионными удостоверениями, как и другими бумажными документами, и после появления со следующего месяца электронных свидетельств. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в соответствии с приказом Минтруда РФ статус пенсионера можно будет подтверждать с помощью QR-кода, полученного в личном кабинете на портале госуслуг.

"Что касается изменений при идентификации [пенсионеров], то, конечно, на руках остаются все те документы, которые были, они будут действовать", - сказал Нилов.

По его словам, нужно с уважением относиться к тому, что пожилые люди зачастую "очень аккуратно, очень осторожно и даже настороженно относятся к каким-то новым технологическим решениям".

"Для лиц старшего поколения наличие паспорта, наличие документов бумажного вида, справки, свидетельства и так далее при себе - в руке, в папке, в сумке - это элемент такого психологического спокойствия", - заметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что электронное пенсионное удостоверение в виде QR-кода - это "дополнительная возможность".

"Это удобно, это быстро, самое главное - безопасно. Сегодня пенсионеры - это одна из самых уязвимых групп. К большому сожалению, мошенники на них просто охотятся. Поэтому наша задача - защитить, не дать возможности злоупотреблять, вводить в заблуждение, и в том числе [мы] предлагаем новые решения, новые информационные, технологические какие-то предложения. Мы должны прежде всего думать о безопасности", - сказал Нилов.

Он обратил внимание, что сейчас в цифровой вид переведены трудовые книжки, кроме тех, что уже были выданы ранее, а также больничные листы, которые теперь сразу попадают на "Госуслуги" и к работодателю, и их больше не нужно приносить на работу в бумажном виде.