МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды участникам СВО и медицинскому персоналу в военном госпитале в Оренбурге. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин наградил военнослужащих - участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию, а также медицинский персонал и волонтеров в военном госпитале в Оренбурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он вручил государственные награды Российской Федерации и медали Министерства обороны РФ военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. В их числе орден Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" и Суворова. Также за заслуги в медицинской помощи и уходе за ранеными врачам и медицинскому персоналу военного госпиталя были вручены медали Минобороны России "За помощь и милосердие".

"Поздравляю вас с заслуженными наградами, вы заслужили их в боях, проявив мужество, храбрость, отвагу, смелость. Мы гордимся вами, вся страна гордится. Вы настоящие защитники Отечества, верные присяге, воинскому долгу. Спасибо вам", - сказал заместитель министра обороны РФ.