ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 27 сентября. /ТАСС/. Первые образцы коллекций, победивших на конкурсе по созданию российского визуального кода в одежде, будут сшиты до конца этого года. Об этом рассказал глава Росмолодежи Григорий Гуров в интервью в студии ТАСС на молодежном образовательном форуме "Каспий-2025".

По его словам, по итогам конкурса, проведенного совместного с фестивалем "Таврида.Арт", были отобраны три концепции своего культурного кода РФ в одежде, и сейчас дорабатываются отдельные коллекции.

"Я думаю, что к концу этого года мы выйдем на то, что уже некоторые элементы начнем отшивать", - сказал Гуров.

Он отметил, что в этой одежде будут, в частности, национальные орнаменты разных регионов. "Отдельно - изменения, связанные с рукавами, с воротниками - с тем, чтобы это была [именно] наша одежда", - сказал он, приведя в качестве примера газыри на Кавказе. "Мы сейчас делаем несколько шаблонов, которые могут быть потом адаптированы к каждому региону", - пояснил глава Росмолодежи.

По его словам, пошивом будут заниматься молодые предприниматели. "Мы так сейчас программируем наши конкурсы, чтобы имели возможность пошить одежду сверстникам такие же, как они, молодые предприниматели", - добавил Гуров.