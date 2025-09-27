Алексей Конопатченков отметил, что обострение внешнеполитической обстановки отразилось на международном сотрудничестве в этой области, однако "на личном уровне все-таки есть взаимопонимание со многими членами комитета"

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Историческая память о концлагере Маутхаузен должна быть вне политики. Опыт выживания узников из разных стран несет в себе мощный объединяющий посыл, заявил ТАСС вице-президент Международного комитета "Маутхаузен", кандидат исторических наук Алексей Конопатченков.

"Нас (страны, пострадавшие во Второй мировой войне - прим. ТАСС) объединяют историческая память, боль, страдания [узников], это должно быть выше политических разделений. Мы [российский комитет] транслируем этот посыл, и многие западные коллеги понимают: общая историческая память важна для совместной работы", - сказал эксперт после его лекции "Дети в концлагере Маутхаузен", прошедшей на площадке Русского дома в Вене.

"Главный урок лагеря состоит в том, что представители разных национальностей - чехи, поляки, греки, советские узники, австрийцы, итальянцы и испанцы - поддерживали друг друга и не давали таким образом друг другу умереть. Это происходило вне зависимости от национальности", - продолжал Конопатченков.

Он отметил, что обострение внешнеполитической обстановки отразилось на международном сотрудничестве в области сохранения исторической памяти, однако "на личном уровне все-таки есть взаимопонимание со многими членами комитета". "Мы все понимаем, какую работу проводим", - сказал он.

"Интернациональная поддержка была главным для узников в лагерных условиях, и многим удалось выжить благодаря этому. «Выжить помогала дружба», - говорил один из узников Маутхаузена Василий Антонович Кононенко. Этот урок - самый главный, его мы должны запомнить и нести", - заключил эксперт.

Международный комитет "Маутхаузен" был создан после освобождения узников лагеря американскими и советскими войсками в 1945 году и состоит комитетов практически всех стран, узники которых содержались в лагере. Основная задача ассоциации - сохранение памяти о концлагере Маутхаузен.

Лагерь был создан в 1938 году, здесь нацисты содержали около 200 тыс. человек из 70 стран. За неполные семь лет существования в лагере и 49 его филиалах по всей Австрии погибли более 100 тыс. человек. Среди жертв Маутхаузена, по разным оценкам, более 30 тыс. советских граждан, прежде всего военнопленных. Там зимой 1945 года был казнен генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, памятник ему, открытый в 1948 году, стал первым монументом на территории Маутхаузена.