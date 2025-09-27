Лукашенко рассказал, какой сон ему снится постоянно

Президент Белоруссии часто видит во снах предприятие "Городец", в этом хозяйстве он в конце 1980-х годов был руководителем

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, какой сон ему снится очень часто.

Глава государства 27 сентября совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области и ознакомился с состоянием дел на объектах предприятия ЗАО "АСБ-Агро Городец". В этом хозяйстве Лукашенко в конце 1980-х годов был руководителем. В тот момент совхоз переживал сложные времена. Тогда и пригодились управленческие способности будущего президента - в хозяйстве внедряли передовые формы работы, решались проблемы.

"Я почему приехал, если откровенно говорить. Ложусь спать, постоянно мне "Городец" снится. И снится, что я опять работаю в "Городце". А потом во сне думаю: почему я у кого-то что-то прошу, я же президент. "Городец" этот не отпускает. Думаю, ну надо заехать", - сказал он. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

Лидер страны напомнил, что у него не получилось приехать сюда в 2024 году и первой половине 2025 года.

"А тут думаю: ладно, из Москвы буду лететь, заеду. Посмотрю, может быть, сниться не будет", - добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии 25-26 сентября находился в российской столице с рабочим визитом, в ходе которого провел многочасовые переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным. На встрече главы государств обсудили широкий спектр вопросов, включая атомную энергетику и ситуацию на Украине.