Путин поздравил Александра Галибина с 70-летием

Президент отметил многогранный талант актера и постоянное стремление к творческому поиску

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актера, режиссера народного артиста РФ Александра Галибина с 70-летним юбилеем, отметив его многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску.

"Щедрый многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску помогли вам добиться заслуженного признания в актерской и режиссерской профессии, на организаторском и наставническом поприще, создать коллекцию ярких, запоминающихся театральных и киноработ, успешно реализовать целый ряд телевизионных, культурно-просветительских, детских проектов", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал артисту доброго здоровья, благополучия и вдохновения.

Галибин родился 27 сентября 1955 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Более чем за 40 лет творческой деятельности сыграл свыше 100 ролей в фильмах, сериалах и на театральной сцене. Является лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства за вклад в развитие отечественного детского кино (2023).