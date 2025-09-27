Никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Селевой поток сошел на автодорогу в Дагестане и оставил без транспортного сообщения 19 сел. Жертв и пострадавших нет, сообщается Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"От ЕДДС Чародинского района поступила информация, что в результате прошедших дождей сошел селевой поток на автодорогу местного значения Цуриб - Арчиб вблизи села Магар на 8 км. Без дорожного сообщения остаются 19 населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта временно закрыто. Объездной дороги нет. "При необходимости есть возможность прохода в пешем порядке, а также на мотоциклах и на лошадях. К работам по расчистке приступить не удается в связи с продолжением схода селевой массы", - отметили в ведомстве.